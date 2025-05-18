Именно в этот вечер ты услышишь их лучшие сочинения в роскошном пространстве Петровского Путевого Дворца — архитектурной жемчужине XVIII века. Атмосфера свечей, торжественные своды, сияющий интерьер создадут то самое ощущение вечера, в котором искусство становится не фоном, а центром внимания, ощущением и стилем. Дополнят программу произведения аргентинского композитора Астора Пьяццоллы — страстные, глубоко эмоциональные, по-особому звучащие в струнной интерпретации. Они словно расширяют географию концерта, соединяя Европу и Южную Америку в одном музыкальном дыхании. Скрипка, альт, виолончель и рояль сольются в камерной гармонии, позволяя каждому произведению раскрыться с новой стороны. А ты сможешь почувствуете себя не просто зрителем, а частью культурного переживания, где насладиться каждым мгновением. Программа: Главные музыкальные шедевры, передающие красоту, очарование, страсти, волнения, жизнь солнечной Италии на языке музыки и звуков. Культовые произведения Антонио Вивальди и Николо Паганини: мелодии из цикла «Времена года», маленькая симфония, лучшие концерты. А также чувственные мелодии наследника великих создателей — Астора Пьяццоллы. Исполнители: Проект «Амарант» — это высокопрофессиональные талантливые музыканты — выпускники лучших вузов мира: Московской Государственной Консерватории им.Чайковского, Российской Академии музыки им.Гнесиных и Венской Консерватории. Каждый из участников струнного квартета — это сформировавшийся артист с огромным опытом концертных выступлений и гастрольных туров по Европе, Великобритании, Азербайджану и Турции. За полчаса до начала каждому из зрителей будет предложен комплимент. Для зрителей с категорией билета «А» за час до концерта будет проведена экскурсия по усадьбе, в которой ты сможешь пройтись по историческим залам и узнать историю особняка XIX века. К категории «А» относятся билеты 1-3 ряда. Дресс-код: Cocktail В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет. 18 мая два концерта в 16:00 и 19:00 Продолжительность 1 час 15 минут