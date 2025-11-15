В роскошном Белом Зале «Тверского Дворца» ты услышишь избранные композиции из мира неоклассики и кино. Чувственные, мелодичные композиции коснутся струн сердца, а величественные мелодии из знаменитых кинофильмов позволят окунуться в загадочные, далекие миры. Всё это — в исполнении блистательного рояля, элегантный скрипки и томной виолончели. Насладись каждой гранью идеального вечера: поднимись по изумительной парадной лестнице, соверши прогулку по историческим залам, ранее скрытым от посторонних глаз, насладись бокалом игристого, атмосферой торжества и особой величественности. Создай по-настоящему особенный вечер в одном из главных дворцов столицы. Программа: В таинственной атмосфере роскошного дворца ты услышишь мелодии, ставшие классикой своевременности. Проникновенные композиции Людовико Эйнауди — «Fly», «Una Mattina», «Primavera» и другие — позволят поддаться воспоминаниям прошлого и насладиться мгновениями настоящего. А культовые работы Ханса Циммера унесут далеко за пределы реальности, рисуя картины из знаменитых фильмов, таких как «Интерстеллар», «Гладиатор», «Последний самурай» и др. Исполнители: Кирилл Парастаев — фортепиано. Пианист, аранжировщик, композитор, мультиинструменталист, автор музыки различных театральных проектов. Мария Худобина — виолончель. Выпускница Московской государственной консерватории, лауреат множества конкурсов и фестивалей. Юлия Симонова — скрипка. Выпускница Московской государственной консерватории, музыкант академического театра им. Маяковского. Дресс-код: Cocktail В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет. 15 ноября в 17:00 и 20:00 Длительность 1 час 15 минут.