В роскошном Белом Зале «Тверского Дворца» ты услышишь избранные композиции из мира неоклассики и кино. Чувственные, мелодичные композиции коснутся струн сердца, а величественные мелодии из знаменитых кинофильмов позволят окунуться в загадочные, далекие миры. Всё это — в исполнении блистательного рояля, элегантный скрипки и томной виолончели. Насладись каждой гранью идеального вечера: поднимись по изумительной парадной лестнице, соверши прогулку по историческим залам, ранее скрытым от посторонних глаз, насладись бокалом игристого, атмосферой торжества и особой величественности. Создай по-настоящему особенный вечер в одном из главных дворцов столицы. Программа: В таинственной атмосфере роскошного дворца ты услышишь мелодии, ставшие классикой своевременности. Проникновенные композиции Людовико Эйнауди — «Fly», «Una Mattina», «Primavera» и другие — позволят поддаться воспоминаниям прошлого и насладиться мгновениями настоящего. А культовые работы Ханса Циммера унесут далеко за пределы реальности, рисуя картины из знаменитых фильмов, таких как «Интерстеллар», «Гладиатор», «Последний самурай» и др. Для зрителей с категорией билета «А» за час до начала концерта будет проведена экскурсия, в которой ты сможешь пройтись по историческим залам и узнать историю знаменитого Дома Генерал-Губернатора. К категории «А» относятся билеты 1-2 ряда. Дресс-код: Cocktail В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет. 2 концерта в 15:30 и 18:30 Продолжительность 1 час 15 минут.