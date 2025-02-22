Вспомни лучшие сцены таких шедевров кино, как «Титаник», «Сладкий Ноябрь», «Игра престолов», Запах женщины», «Властелин колец» и др. Тебя ждёт идеальный музыкальный вечер, в котором прекрасно все: от коктейлей до репертуара. В душевной обстановке отдохнешь от суеты, поужинаешь в ресторане на крыше и послушаешь лучших музыкантов России, наслаждаясь летним вечером на открытой веранде с видом на Москву. Виртуозная игра музыкантов «Art-Collage» перенесет тебя на палубу роскошного лайнера, где встретились юные Джек и Роза, на парижские улочки прямо в кафе к «Амели» или в таинственные миры «Игры престолов». Под волнующие звуки классических инструментов ты погрузишься в самые запоминающиеся моменты любимых фильмов, проживешь удивительные эмоции и непередаваемые состояния. Прозвучат композиции о любви из таких блокбастеров, как: Амели, Титаник, Игра престолов, Леон, Запах женщины, Сладкий ноябрь, Обливион, Список Шиндлера, Властелин колец и многих других. «Art-Collage» — ансамбль лучших музыкантов России с уникальным составом, яркими композициями и блестящим звучанием. В репертуаре ансамбля — музыка всех жанров и эпох: от классики до джаза, от барокко до танго. В их арсенале можно встретить обработки известных современных композиций, кавер-версии и авторскую музыку. Внимание: в изысканной атмосфере крытой крыши можно смело выгулять любимый летний наряд и не следить за переменчивой погодой. Внутри тебя ждет заботливый персонал, вкусная кухня, бар и потрясающий вид на центр Москвы с летней веранды. Два часа наедине с собой под волшебные звуки арфы, перкуссии, рояля, скрипки и контрабаса.