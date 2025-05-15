Продолжится цикл концертов, в рамках которого музыканты OpensoundOrchestra исполняют все струнные квартеты Белы Бартока. Программа посвящена четвёртому струнному квартету Бартока. Он создан всего через год после третьего. Композитор развивает и уточняет те же идеи: полифоническое письмо, симметрию — но при этом и фольклорные мотивы явно слышны даже неподготовленному слушателю. Стиль квартета — «ночная музыка». Сам композитор не прояснил значения этих слов, однако музыковеды впоследствии объясняли его характерным меланхоличным звучанием, тревожными диссонансами, звуками природы и одинокими мелодиями. Дополнят Бартока струнные квартеты других важнейших венгерских композиторов — Золтана Кодая и Дьердя Лигети. Кодай был другом и соратником Бартока, он тоже собирал венгерскую музыку и публиковал сборники народных песен. Лигети, композитор следующего поколения, находился под сильным влиянием Бартока. Настолько, что его первый струнный квартет композитор Дьердь Куртаг даже называл «Седьмым квартетом Бартока».