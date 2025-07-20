Вся страсть и любовь в музыкальных шедеврах мировой сцены в едином звучании. Композиции от классики до романтики, авангарда и эстрадных произведений, где каждая нота пропитана вдохновением и признанием в любви. Известные композиции мировой сцены и мелодии из любимых кинофильмов пропитанные романтикой. В программе: А. Пьяццолла Ф. Синатра И. С. Бах Aerosmith Sting A-Ha Weeknd и др. Комплемент от бармена в подарок! Площадка под открытым небом, формат — без посадочных мест. 92 этаж, Башня ОКО Телефон встречающего: +74950150354 +79771000354