Самые известные песни о любви со всего мира в исполнении Imperialis Orchestra. Это будут самые нежные и чувственные мелодии со всего мира в сопровождении с мультимедией: Sting, Bon Jovi, Charles Aznavour, Elton John, Joe Dassin, QUEEN, Adriano Celentano, Lana del Rey и многие другие. В исполнении живого оркестра это звучит просто до слез и мурашек. От нежных мелодий до зажигательных ритмов, каждая композиция будет дарить волшебство и погружать в атмосферу любви. Блестящее звучание струнных и вокала, мощные аккорды клавиш, и пронзительные соло саксофона и художественного свиста покоряющего многих зрителей. В этот день будет работать профессиональный фотограф, который запечатлеет самые сокровенные эмоции с любимыми. На площадке работает бар, создающий прекрасное дополнение к романтическому вечеру.