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Музыка любви: концерт при свечах

3-я улица Ямского Поля, 2к5А

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Завершение:

от 2100₽ до 12000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Самые известные песни о любви со всего мира в исполнении Imperialis Orchestra. Это будут самые нежные и чувственные мелодии со всего мира в сопровождении с мультимедией: Sting, Bon Jovi, Charles Aznavour, Elton John, Joe Dassin, QUEEN, Adriano Celentano, Lana del Rey и многие другие. В исполнении живого оркестра это звучит просто до слез и мурашек. От нежных мелодий до зажигательных ритмов, каждая композиция будет дарить волшебство и погружать в атмосферу любви. Блестящее звучание струнных и вокала, мощные аккорды клавиш, и пронзительные соло саксофона и художественного свиста покоряющего многих зрителей. В этот день будет работать профессиональный фотограф, который запечатлеет самые сокровенные эмоции с любимыми. На площадке работает бар, создающий прекрасное дополнение к романтическому вечеру.

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