Два концерта за один вечер — мир живой музыки и комедии в одном незабываемом шоу. Сначала — живая музыка, потом — стендап-концерт. Выступают три комика. Почему стоит посетить это мероприятие? Разнообразие музыкальных жанров: от джазовых импровизаций до заводного фанка. Это музыка, которая заставляет сердце биться быстрее. Юмор, который согревает душу. Стендап-комедия — это настоящая магия, способная поднять настроение и заставить забыть о повседневных заботах. Атмосфера веселья и радости. Это шоу создано для того, чтобы ты мог расслабиться и получить удовольствие в приятном коктейле музыки и комедии.