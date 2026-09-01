ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Музыка и Стендап

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

Начало:

Завершение:

от 1390₽ до 1890₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Два концерта за один вечер — мир живой музыки и комедии в одном незабываемом шоу. Сначала — живая музыка, потом — стендап-концерт. Выступают три комика. Почему стоит посетить это мероприятие? Разнообразие музыкальных жанров: от джазовых импровизаций до заводного фанка. Это музыка, которая заставляет сердце биться быстрее. Юмор, который согревает душу. Стендап-комедия — это настоящая магия, способная поднять настроение и заставить забыть о повседневных заботах. Атмосфера веселья и радости. Это шоу создано для того, чтобы ты мог расслабиться и получить удовольствие в приятном коктейле музыки и комедии.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Те самые мировые хиты нулевых в джазе на открытой крыше с закатами
Те самые мировые хиты нулевых в джазе на открытой крыше с закатами

от 5000₽

Регги Фест
Выбор редакции
Регги Фест

от 1500₽

Московский фестиваль регги
Московский фестиваль регги

от 1500₽

Женский стендап
Женский стендап

от 1100₽

Стендап от топовых комиков
Стендап от топовых комиков

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста