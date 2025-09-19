Совершите путешествие сквозь эпохи, в которых необъятная душа России и её многогранная история раскрываются с помощью величайших мелодий. Ты услышишь композиции Чайковского, Глинки, Бородина, Свиридова и не только. Прочувствуешь меняющийся пульс дней, десятилетий, веков. Музыка в концерте будет говорить на языке современных технологий с помощью арт-визуала мультимедийного пространства «Внутришоу». Каждая деталь позволит ощутить связь многовековой культуры с сегодняшним днём. И тем, как звучащее сегодня наследие отражается в будущем. Музыка и визуальная составляющая концерта проведут тебя от средних веков до настоящего времени. От «Половецких плясок», быть может, звучащих во времена князя Игоря, до светских, изысканных вальсов, сошедших с романа «Евгений Онегин». От фантазий XIX века, отражающихся в «Вальсе цветов» и «Па-де-де» Чайковского, до бушующих ритмов последних десятилетий, нашедших своё отражение в сюите «Время, вперёд» Свиридова и других мелодиях. В стоимость билета входит welcome — приветственный бокал игристого или воды для тех, кто за рулём. Приходи насладиться каждой гранью вечера и настроиться на атмосферу изысканного утончённого вечера. Мероприятие носит вечерний характер, приветствуется дресс-код — «Cocktail». Он характеризуется элегантным стилем, часто подразумевая рубашки, костюмы, изящные платья и туфли. В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.