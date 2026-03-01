В программе «Музыка аниме» для гостей Дома Simple Music прозвучат лучшие саундтреки из популярных аниме. Музыка аниме — высокое искусство страны восходящего солнца. Концертные программы по мотивам музыки из аниме и компьютерных игр в Японии пользуются большой популярностью и уже давно вошли в репертуар большинства оркестров. Это самостоятельный музыкальный жанр, появившийся одновременно с телевизионным аниме-сериалом. Первая музыкальная композиция для анимационного произведения была написана в 1963 году для аниме «Тетсуван Атом» (Astro Boy). Музыка играет важную роль в аниме, создавая атмосферу и подчёркивая эмоциональную составляющую сериала. Аниме-музыка может быть совершенно разнообразной, её выбор зависит от жанра, настроения и сюжета. Это отдельный музыкальный язык, который мастерски знакомит зрителя с характерами героев. На протяжении всего аниме-сериала музыка может меняться, отражая «изменения» персонажей и их переживания, различные сюжетные линии и темы. Гости Дома Simple Music отправятся в музыкальный мир аниме. В исполнении профессиональных музыкантов студии прозвучат саундтреки из культовых фильмов Хаяо Миядзаки, а также из других популярных аниме. Композиции перенесут зрителей в атмосферу таких знаменитых анимационных историй, как «Навсикая из Долины ветров», «Наруто», «Атака Титанов», «Токийский гуль», «Хвост Феи», «Ходячий замок», «Унесённые призраками», «Евангелион», «Принцесса Мононоке» и других*. Концерт станет приглашением к разговору о семье, дружбе, любви, смерти, жизни, судьбе и вечном. *в тайминге и программе концерта и составе музыкантов возможны изменения Simple Music Ensemble — студия камерной музыки, которая создает концерты на лучших мировых сценах и объединяет профессиональных музыкантов из разных стран, искренне любящих своё дело. Коллектив многогранен и непрерывно развивается, реализовывая в жизнь новые идеи, расширяет границы своей творческой деятельности.