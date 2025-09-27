Яркая вечеринка с русским гостеприимством и лёгким безумием. Здесь хлебом не корми — дай подэнсить под веночек Кадышевой, петь во всю мощь в хоровом караоке и словить азарт от игры в музыкальное лото. Muzloto — это не квиз, а игра с простыми правилами: Гости вытягивают бочонок с номером песни, Dj включает попавшийся трек, если он есть в твоём бланке — ставишь галочку. Как только соберётся комбинация, забирай приз победителя. 3 раунда, 60 хитов и стильные подарки с ноткой настоящей русской души. Здесь гости долго не сидят за столами, они разрывают танцпол. Здесь не нужно думать, чувство беззаботности и свободы будет затмевать мысли о рутине. Бонусом будут фоточки, которые грех не сохранить себе на память.