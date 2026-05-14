Футболка – это нижнее белье, а шаль – символ мужского статуса. Звучит странно? А это – наша история! Встреча, на которой ты узнаешь, какие предметы туалета «перешли» из мужского гардероба в женский. И речь не только о брюках, а о менее очевидных элементах. Услышишь истории этих вещей, поймёшь, как войны, эмансипация, кино и субкультуры перекраивали правила. В программе: — Первые женщины в брюках — кто они? — Как Марлон Брандо и Джеймс Дин сделали футболку культовой. — Как Жозефина Богарне подарила женщинам шаль. — Почему римские императоры запрещали брюки И многое другое. Будет интересно тем, кто любит моду, историю и неожиданные факты. Фото, кино, юмор — всё, как ты любишь. Без занудства и с любовью к деталям с тобой поговорит о моде Юлия Бальмина, стилист, визажист, писатель. Автор видео-подкаста «Богемные истории с Юлией Бальминой». В уютном лофте в центре Моcквы. При свечах, с игристым/чаем и легкими закусками.