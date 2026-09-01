Возраст 18+
Стендап
Про событие
Это объединение опытных комиков. За их плечами — сотни и сотни выступлений. Они выйдут на сцену, чтобы импровизировать: комедия рождается прямо на твоих глазах, и каждый зритель — часть шоу. Для тебя выступают Виктор Косачёв, Эд Дородний, Макс Баранов, Антон Дарочкин и Глеб Синьковский. А ты — часть этого шоу.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи