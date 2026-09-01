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Мужская раздевалка

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Это объединение опытных комиков. За их плечами — сотни и сотни выступлений. Они выйдут на сцену, чтобы импровизировать: комедия рождается прямо на твоих глазах, и каждый зритель — часть шоу. Для тебя выступают Виктор Косачёв, Эд Дородний, Макс Баранов, Антон Дарочкин и Глеб Синьковский. А ты — часть этого шоу.

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