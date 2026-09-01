Это объединение опытных комиков. За их плечами — сотни и сотни выступлений. Они выйдут на сцену, чтобы импровизировать: комедия рождается прямо на твоих глазах, и каждый зритель — часть шоу. Для тебя выступают Виктор Косачёв, Эд Дородний, Макс Баранов, Антон Дарочкин и Глеб Синьковский. А ты — часть этого шоу.