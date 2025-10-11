Muz Bit Unlock — это новый музыкальный проект в формате тура, который пройдёт сразу в нескольких городах. Артисты выступят 11 октября на площадке TAU в Москве. Главная идея тура Muz Bit Unlock — музыка без границ. Разные стили, города и свобода творчества: вот что объединит музыкантов на одной сцене. Хедлайнер московского концерта пока остается в секрете, но в лайнапе уже есть знакомое имя. Это полюбившийся публике бойзбенд из ЮАР — Internet Girl. Их музыка — горючая смесь из приторных поп-припевов, бодрого панка, хип-хопа и электроники. Трио заняло уникальную нишу, сочетая гранжевую энергию живой группы с инновационным, передовым звучанием. Выступление Internet Girl дополнят ещё два артиста. За самобытный инди-рок этим вечером будет отвечать «тима ищет свет». Проект Тимофея Якимова, за последние пару лет ставший одним из ключевых имён русскоязычной независимой сцены. Якимов умело скрещивает дерзость и самобытность жанра с прилипчивыми поп-припевами, получая на выходе удивительный симбиоз, наполненный романтической меланхолией. Сцену с ними разделит трио «ЛАУД», один из самых востребованных электронных проектов России. Внежанровые и всегда актуальные уфимцы Виталий Александров (Taly), Рамиль Абдеев (Goddeem) и Сергей Куликов (Smith) уже почти 10 лет остаются трендсеттерами всех самых важных явлений отечественной поп-сцены.