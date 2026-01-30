Музыка mute emotions. — сшитое суровыми нитками лоскутное одеяло, представляющее собой отточенные до совершенства за долгие четыре года любовно-подростковые опусы об утраченных чувствах, уходящей юности и бесконечном фатализме. Работа mute emotions. над песнями началась ещё в 2021 году, когда 19-летняя Таня Каргаполова из Екатеринбурга собрала группу для реализации своих музыкальных идей. Со временем состав менялся, каждая репетиция заканчивалась пачкой новых песен, а желание заключить плоды творчества в законченную форму неумолимо росло. Момент настал, и теперь гимны уральских баров и локальных фестивалей готовы вырваться наружу, чтобы попытаться покорить всю страну. Первый сольный концерт mute emotions. в Москве, где прозвучат в том числе и песни с последнего альбома «неспроста», пройдёт при поддержке столичных коллективов «карнегия» и mint tea.