Тот самый оркестр при свечах, который уже покорил сердца — возвращается с новой программой. Саундтреки любимых фильмов в исполнении живого оркестра — «Гарри Поттер», «Агент 007», «Титаник» — оживают в сиянии тысяч свечей. Для твоего удовольствия организаторы всё продумали до мелочей: - Виртуозный оркестр - Эстетика и свет - Атмосфера, в которой хочется снова влюбляться Это будет настоящая магия Muse. Вечер, когда девушки сияют, мужчины восхищают, а музыка говорит на языке чувств.