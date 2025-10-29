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Muse: мировые хиты и великая классика

Концертный зал «Измайлово», Измайловское шоссе, вл71Е

Начало:

Завершение:

от 2400₽ до 4000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. От великой классики до мировых хитов: — Вивальди — Бетховен — Адель — The Beatles В сиянии тысячи свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением. Виртуозный оркестр, филигранно исполняющий репертуар от классики до мировых хитов, завораживает в уютной атмосфере зала, наполненного теплотой тысячи свечей.

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