Живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. От великой классики до мировых хитов: — Вивальди — Бетховен — Адель — The Beatles В сиянии тысячи свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением. Виртуозный оркестр, филигранно исполняющий репертуар от классики до мировых хитов, завораживает в уютной атмосфере зала, наполненного теплотой тысячи свечей.