Muse — рок-группа из Великобритании, популярность которой не стихает на протяжении десятилетий. Композиции коллектива неизменно занимают верхние строчки хит-парадов Европы и США. Их выступления отличают эффектная техническая подготовка, качественное музыкальное звучание и чувственный вокал фронтмена Мэттью Беллами. Группа регулярно отправляется в гастрольные туры и участвует в фестивалях в качестве хедлайнера. Сейчас группа Muse — это солист Мэттью Беллами, басист Крис Уолстенхолм и барабанщик Доминик Ховард. Команда уже несколько лет выступает неизменным составом, приглашая на концерты и для записи альбомов сессионных музыкантов. Программа концерта*: Hysteria Stockholm Syndrome New Born Вliss Citizen Erased Knights of Cydonia Time is Running Out Map of the Problematique Вutterflies and Hurricanes Unintended Showbiz Muscle Museum Sunburn Space Dementia Dead Star Supermassive Black Hole Hyper Music Feeling Good Sing for Absolution Starlight *В программе концерта возможны изменения Simple Music Ensemble — студия камерной музыки, которая создаёт концерты на лучших мировых сценах и объединяет профессиональных музыкантов из разных стран, искренне любящих своё дело. Коллектив многогранен и непрерывно развивается, реализуя в жизнь новые идеи, расширяет границы своей творческой деятельности.