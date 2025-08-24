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Мультимедийный концерт «От Disney до Marvel»

Московский Продюсерский Центр, ул. Маршала Малиновского, д.7

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4000₽
Возраст 6+
Кино
Концерты
Необычное

Про событие

Мультимедийный концерт камерного оркестра Nella Musica с видеоинсталляцией. Музыка из фильмов: «Король Лев» «Аладдин», «Холодное сердце», «Рапунцель», «Моана», «Геркулес», «Золушка», «Анастасия», «Белоснежка», «Человек-паук», «Мстители», «Стражи Галактики», «Шрек» с видео-артом с эффектом полного погружения в музыкальное пространство. Музыкальные темы в сочетании с видеоартом перенесут зрителей в атмосферу знаменитых историй.

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