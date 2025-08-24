Мультимедийный концерт камерного оркестра Nella Musica с видеоинсталляцией. Музыка из фильмов: «Король Лев» «Аладдин», «Холодное сердце», «Рапунцель», «Моана», «Геркулес», «Золушка», «Анастасия», «Белоснежка», «Человек-паук», «Мстители», «Стражи Галактики», «Шрек» с видео-артом с эффектом полного погружения в музыкальное пространство. Музыкальные темы в сочетании с видеоартом перенесут зрителей в атмосферу знаменитых историй.