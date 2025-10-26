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От аниме до K-pop

Моспродюсер, ул. Маршала Малиновского д.7

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2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Мультимедийный концерт. В программу вошли саундтреки из аниме: «Магическая битва», «Атака Титанов», «Наруто», «Евангелион», «Дандадан», «Тетрадь смерти», «Токийский гуль», «Эльфийская песнь», «Клинок рассекающий демонов», «Сэйлор мун», «Человек-бензопила» и треки популярных k-pop исполнителей: Blackpink, BTS и ROSE & Bruno Mars в исполнении оркестра Nella Musica Orchestra и вокального ансамбля Nella Voice.

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