Мультимедийный концерт. В программу вошли саундтреки из аниме: «Магическая битва», «Атака Титанов», «Наруто», «Евангелион», «Дандадан», «Тетрадь смерти», «Токийский гуль», «Эльфийская песнь», «Клинок рассекающий демонов», «Сэйлор мун», «Человек-бензопила» и треки популярных k-pop исполнителей: Blackpink, BTS и ROSE & Bruno Mars в исполнении оркестра Nella Musica Orchestra и вокального ансамбля Nella Voice.