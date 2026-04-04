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Мозг, интеллект, психика тех, кто использует ИИ

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+

Про событие

Сегодня искусственный интеллект всё быстрее входит в нашу повседневную жизнь, и вместе с этим возникает всё больше вопросов о том, как он может изменить человека. На протяжении всей истории человечества мы создавали инструменты, на которые перекладывали наши интеллектуальные обязанности: книги, калькуляторы, компьютеры и т.д. И вроде ничего страшного не произошло. Но ИИ — это как будто нечто другое: мы отдаём на аутсорс самое важное — мышление. Может ли это пройти без последствий для нашего разума и мозга? На лекции будут обсуждать: — как ИИ влияет на когнитивные функции и мозг, — как ИИ влияет на обучение, — как использование ИИ сказывается на психике и эмоциональном состоянии. Лектор: Владимир Алипов — нейробиолог, популяризатор науки. Основные направления его исследований — память и её механизмы.

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