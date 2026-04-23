Лёгкий и безумно смешной спектакль о современной любви. Главный герой Штык — отморозок в глазах богемных родителей невесты, к которым приезжает знакомиться. Но он оказывается единственным честным человеком и вскрывает своей искренностью пороки и лживость намерений семьи. Погружаясь в уютную обстановку паба, зритель становится свидетелем событий затрагивающих актуальные вопросы современности — о супружеской верности, предательстве, зависти и жажде денег.