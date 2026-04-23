ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мой парень Штык

Buddy McDaniel, улица Покровка, 50/2с2

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

Лёгкий и безумно смешной спектакль о современной любви. Главный герой Штык — отморозок в глазах богемных родителей невесты, к которым приезжает знакомиться. Но он оказывается единственным честным человеком и вскрывает своей искренностью пороки и лживость намерений семьи. Погружаясь в уютную обстановку паба, зритель становится свидетелем событий затрагивающих актуальные вопросы современности — о супружеской верности, предательстве, зависти и жажде денег.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста