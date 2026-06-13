Лекция о дизайнере, перевернувшем глянцевый мир моды. Человек-невидимка, который закрывал лицо себе и своим моделям. Ты никогда не увидишь его на фотографиях, потому что его принцип — «моё искусство выше чем я». Узнаешь: — как анонимность, цифры, четыре строчки, парики, белый цвет, «антверпенская шестерка» (antwerp six) отражаются в истории модного дома. — почему один из важнейших представителей деконструктивизма — Мартин Маржела — считается самой загадочной личностью индустрии. Спикер: фэшен-блогер и инфлюенсер Ева. Мероприятие пройдёт в пиццерии «Pizza? Si!», при покупке билета тебе на выбор будут предложены любые салат или паста из меню, которые уже входят в стоимость.