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Спектакль в темноте. Искромётная комедия о том, как большие деньги и отсутствие профессионализма превращают премьеру в феерический провал. Яркий юмор, живая музыка и действие в полной темноте делают спектакль остроумным и неожиданным приключением. В центре истории — обаятельная до безрассудства, но абсолютно бесталанная актриса Зелёная. Получив наследство, она решает стать антрепренёром и покорить сцену.
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