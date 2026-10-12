Спектакль в темноте. Искромётная комедия о том, как большие деньги и отсутствие профессионализма превращают премьеру в феерический провал. Яркий юмор, живая музыка и действие в полной темноте делают спектакль остроумным и неожиданным приключением. В центре истории — обаятельная до безрассудства, но абсолютно бесталанная актриса Зелёная. Получив наследство, она решает стать антрепренёром и покорить сцену.