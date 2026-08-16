Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Брат и сестра находят в вещах умершей матери её дневник. Тонкая щемящая драма с Мэрил Стрип и Клинтом Иствудом. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent