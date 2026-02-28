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Mostick market

Цветной бульвар, 15с1, универмаг «Цветной», 5 этаж, фуд-корт «Брикет маркет»

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Еда

Про событие

Больше 30 независимых участников: художники, творческие объединения и бренды. Украшения, одежда, уникальные арт-объекты, мерч, вещи для дома, подарки и многое другое. На маркете можно не только купить, но и встретить старых друзей, завести новые знакомства, пообщаться, порисовать, обсудить планы на год, просто потусоваться и поддержать участников своим вниманием и монетой. 28 февраля — 1 марта с 10:00 до 22:00

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