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Москва, ты кто?

Фонд «Геометрия», Котельническая набережная, 29, 6 этаж

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Название выставки отсылает к строкам одноименного стихотворения Велимира Хлебникова и объединяет тринадцать художников. Каждый автор показывает свой образ Москвы — тот, что сложился из личных воспоминаний, профессионального опыта и эмоциональных переживаний. Экспозиция строится на сочетании разных временных слоев и объединяет как новые работы художников, отражающие актуальный взгляд на город, так и произведения из частных коллекций Зои Галеевой, Антона Козлова и других. В представленных работах Москва постоянно меняет форму: расползается по краям холста и складывается в ширму, проседает сквозь подрамник и застывает в бронзе, собирается из фрагментов открыток и растворяется в тумане окраин. Эти образы, зачастую не совпадающие друг с другом по содержанию и настроению, формируют характерный многослойный портрет города. Для многих участников выставки Москва не является родным городом, однако именно здесь складывались их профессиональные биографии, появлялись первые мастерские и выставочные проекты, находились единомышленники и формировались творческие сообщества. Поэтому Москва присутствует в работах не только как объект изображения, но и как особая культурная среда, внутри которой развивается художественная практика. Образ города здесь складывается из множества разных опытов и продолжает меняться вместе с людьми, которые связывают с ним свою жизнь. Посещение выставки осуществляется по предварительной регистрации каждый четверг и пятницу в 19:00. Для посещения заполни форму по кнопке «Купить билет».

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