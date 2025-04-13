В Музее М.А. Булгакова в рамках параллельной программы к выставке «Другие города Михаила Булгакова» состоится мастер-класс по акварельной живописи, посвященный Москве. Под руководством опытного преподавателя ты сможешь взглянуть на столицу глазами писателя или показать собственное видение. На занятии каждый изобразит город, используя акварель и технику быстрых набросков.