Акварельный мастер-класс «Москва Михаила Булгакова»
ул. Большая Садовая, дом 10
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2300₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Мастер-классы
Про событие
В Музее М.А. Булгакова в рамках параллельной программы к выставке «Другие города Михаила Булгакова» состоится мастер-класс по акварельной живописи, посвященный Москве. Под руководством опытного преподавателя ты сможешь взглянуть на столицу глазами писателя или показать собственное видение. На занятии каждый изобразит город, используя акварель и технику быстрых набросков.
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