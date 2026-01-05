На просветительской алко-экскурсии поговоришь о русских питейных традициях и попытаешься понять — что же такое современная рюмочная и каково её культурное значение. Тебя проведут по четырем уникальным современным рюмочным, в каждой из которой ты продегустируешь их главный продукт — настойки собственного производства. В рамках нашей прогулки ты узнаешь: — как водка определила административные границы Москвы — кто и зачем громил кабаки — как выглядело дореволюционное «Красное и белое» — что такое «похороны русалки» — где находились «Аист» и «Щель», и кто в них выпивал и многое другое На маршруте тебя ждут следующие бары: «Широкую на широкую» — легендарное заведение, открывшееся еще в 2016 г. Один из первых баров, сделавших ставку на настойки (и ни разу не прогадавший). «Буква Ю» — амбициозный новичок московской барной сцены с впечатляющим ассортиментом. Алко-буфет «Рюмка» — Sex Pistols в мире рюмочных. Одно из старейших заведений с панковской атмосферой и уникальной подборкой крепкого алкоголя. «Коллеги» — оригинальная гастрорюмочная с магаданской душой от команды ресторана Alaska. Рыбные деликатесы от производителя и настойки на таёжных ягодах.