Linkin Park — это больше, чем просто группа, это подлинные эмоции, бунтарский дух и тексты, которые бьют в самое сердце. Приходи на уникальное трибьют-шоу, где «Numb», «Crawling», «In the End» и другие легендарные треки прозвучат в мощном исполнении известного электро-оркестра Imperia Music Band. Напористая энергия рока, сочный живой звук и панорамная крыша в самом центре Москвы — приготовься к погружению в музыку, которая изменила мир. Imperial Music Band — инструментальный электро-проект и один из лучших струнных коллективов страны. Артисты выступают в довольно редком жанре classical crossover — сочетании элементов академической и поп-музыки.