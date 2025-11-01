Харизматичный артист, покоривший миллионы сердец, представит свой лучший материал в живом исполнении. Тебя ждут взрывные биты, мощные флоу, фирменный стиль, от которого дрожит пол, танцевальные треки, заставляющие двигаться, и дерзкие тексты, попадающие в самую точку. Аш 23 — многогранный артист. Он создаёт музыку в разных жанрах, снимается в кино и является главным лицом популярного ночного клуба Secret Room. Аш 23 выступал на одной сцене с ведущими рэп-исполнителями мирового уровня и значимыми фигурами российской сцены. Среди них — A$AP Rocky, Fat Joe, 6ix9ine, O.T. Genasis, Kid Ink, Тимати, Джиган, HammAli & Navai, JONY, Скриптонит, MiyaGi & Эндшпиль, Егор Крид, Мот, Zivert и другие. Аш 23 — основатель медийной баскетбольной команды Auf Basketball Club. В прошлом году команда совершила невероятный прорыв, выиграв Media Basket два сезона подряд — 4-й и 5-й. В нынешнем 6-м сезоне команда намерена пройти путь «There Peat» и взять третье чемпионство подряд/ Вместе с Аш 23 на сцену фудмолла поднимется легендарный YG Woods — один из топовых продюсеров России, диджей и автор платиновых хитов, таких как Kizaru «Дежавю», Soda Luv «ЯЛРС», Big Baby Tape и Kizaru — Mama Makusa (альбом Bandana).