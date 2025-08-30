Возраст 6+
Концерты
Про событие
Погрузись в атмосферу волшебства джазовой музыки и насладись выступлением талантливых музыкантов, способных перенести тебя в мир звучания, где каждый аккорд дышит эмоциями. В этот вечер гости смогут насладиться не только высококачественными музыкальными номерами, но и атмосферой уютного и стильного заведения, где каждая деталь создана для твоего комфорта. Предложат широкий выбор блюд и напитков, чтобы сделать твоё времяпрепровождение незабываемым.
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