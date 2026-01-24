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Moscow Dub Fest

Лахесис, Чистопрудный бульвар, 25

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Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Событие для любителей глубокого баса. Два танцпола, винил, live-dub выступления и эксклюзивные сеты от представителей саундсистемного движения. Будут праздновать день рождение короля даб-музыки — King Tubby. Тебя ждёт разнообразный даб-саунд от оригинального ямайского ROOTS до более танцевального UK DUB. На первом танцполе в рамках шоукейса «Dubheadz» будет править ламповый звук на виниле от уважаемых селекторов: Lpsky, Lala V, Sornyak (Екб), Suntey (Family Vibes), Shum I и Put in Dub. На втором танцполе тебя ждёт live-dub сессия от одного из самых популярных отечественных регги и даб-продюсеров — Rebelsteppa, ещё один live-dub сет от Fayv, live-looping сет от Ларюшкина, и специальное выступление от представителей bass-комьюнити UNITED — Dubfellah и Cosmos. Кроме этого — лайв от Юкки, выступление представителей даб-комьюнити из Уфы Matata Bass & Marat Taturas, а также специальный сет от Ostapkin с отборными треками King Tubby.

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