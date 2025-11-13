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Морской бриз и крымские вина

Anchovy's Club, Колокольников переулок, 3с2

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Завершение:

12000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Ужин с представителями семейной винодельни Belmas Winery Екатериной Бельмас и Рустамом Акиниязовым. Екатерина и Рустам представят гостям вина своего хозяйства и расскажут о создании винодельни, путь которой перекликается с духом Anchovy’s Club — проекта о море, смелых решениях и современном подходе к гастрономии. Belmas Winery — это история одной семьи, воплотившей свою мечту о создании вин из винограда, выращенного своими руками. На богатых известняком почвах крымского побережья семейная винодельня Belmas производит вина с яркой ароматикой и минеральностью. Шеф-повар Anchovy's Club Никита Кочерыгин подготовил для ужина специальное меню из шести блюд, которые составят пару винам Belmas Winery. Гостей ждут гребешок с соусом из петрушки и икрой щуки, чебуреки с трубачом, стейк из тунца с перечным соусом и другие авторские позиции. Меню: Welcome Игристая классика Абрау 1 курс – Belmas Sauvignon Blanc Katya 2024 Страчателла с анчоусами 2 курс – Belmas Pinot Blanc 2022 Гребешок с соусом из петрушки и икрой щуки 3 курс – Belmas Pinot Grit 2022 Чебуреки с трубачом 4 курс – Belmas Malbec Rose Katya 2024 Пряный рис с осьминогом 5 курс – Belmas Pinot Noir 2023 Стейк из тунца с перечным соусом На десерт – конфета цитрус-лемонграсс

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