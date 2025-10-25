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Морской бранч

Айна, улица Остоженка, 14/2

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от 650₽ до 1250₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

25 и 26 октября «Айна» устраивает совместные бранчи с More Seafood Bar. Финалистом топ-10 Лучших ресторанов Дальнего Востока по версии Wheretoeat-2025, ресторан, с которого для многих начинается знакомство с Владивостоком. В эти выходные он станет проводником в культуру приморской гастрономии, а «Айна» — его внимательным сорассказчиком. Бренд-шеф More Seafood Bar Юрий Крючков представит крудо из морского гребешка с тархуном и кервелем, магаданского трубача с икрой морского ежа и водорослями под соево-имбирным соусом, карпаччо из тихоокеанского осьминога, биск с мясом осеннего камчатского краба, а также подкопчённую нерку с папоротником и голландским соусом с водорослями и джусай. Новый шеф-повар «Айны» Иван Штучкин подаст омлет с камчатским крабом и взбитым сыром, салат с командорским кальмаром, яблоком и японскими водорослями, рийет из копчёной нерки с красной икрой, сахалинский гребешок с кукурузой и пельмени с чёрной треской и ежом. Бранчи подают 25-26 октября с 10:00 до 17:00. Рекомендуется предварительная бронь.

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