Дегустация, где ты узнаешь, как сочетать вино и морепродукты, чтобы от богатства вкусов и ароматов мысленно перенестись на берег океана! «Я ел устрицы, сильно отдававшие морем, холодное белое вино смывало легкий металлический привкус, и тогда оставался только вкус моря и ощущение сочной массы во рту», — писал Эрнест Хемингуэй в романе «Праздник, который всегда с тобой».