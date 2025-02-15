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More than friends

Циферблат, Тверская улица, 12с1, 2 этаж

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+

Про событие

В пост-валентинскую субботу приходи, чтобы в дружеской атмосфере практиковать свои навыки english-а и познакомиться с those you can call soulmates. В планах ассоциативное знакомство, тематическое общение на интересные темы по группам и one-to-one и обмен секретиками. Стоимость уточняй у организатора. Билеты: https://t.me/michael_polovodov

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