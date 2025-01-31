На сцене трое: Доктор, он же психоаналитик, Норма Джин Бейкер и Мэрилин Монро. Разум, душа и голос. Что это? Спектакль, реприза, стендап, скетч, музыкальный концерт или какая-то иная форма? Ты увидишь короткие репризы двух персонажей, одновременно находящихся на сцене: то доктора, то Нормы Джин Бейкер, перемежающиеся музыкальными номерами — исполнительница песен здесь равноправный субъект перфоманса —она голос Мэрилин Монро. Норма и Мэрилин —две сущности одного человека, воплощенные на сцене двумя женщинами —актрисой и певицей. На площадке требуется предъявить документ, идентифицирующий личность.