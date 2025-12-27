Самый громкий Новогодний корпоратив в стиле 2000 — 2k17. Коллеги, этот год был непростым, поэтому организаторы объявляют... Масштабную новогоднюю вечеринку. В ту пору, когда город пахнет мандаринами, шампанским и желанием наконец выдохнуть, они устраивают большой корпоратив где под бой курантов прозвучат любимые хиты главных музыкальных эпох от 90-х и 2000-х до 2к17. Отличное настроение и полное погружение в атмосферу любимого праздника в компании тысячи людей с идеальным музыкальным вкусом — гарантированы.