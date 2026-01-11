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Молчание звезды

Гоголевский бульвар, 10с2

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Завершение:

500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Экспозиция исследует темы памяти, взаимоотношений человека с окружающей средой и повседневностью, предлагая внимательный и деликатный взгляд на реальность. Выставка объединяет около 70 произведений живописи, графики, скульптуры и инсталляции, созданных двадцатью четырьмя авторами — от признанных мастеров отечественного современного искусства до молодых художников, среди которых финалисты конкурса Иван Архипов, Антон Бодряшкин, Герман Инг и Нурия Нургалиева. Наряду с работами финалистов будут представлены произведения художников, сотрудничающих с культурным проектом «СОЮЗ», а также работы из коллекции ММОМА, вступающие с ними в диалог. Исходной точкой проекта становится изменившееся представление о центральном месте человека в мире. Технологическое развитие, экологические изменения и современные философские концепции постепенно смещают привычную систему координат, предлагая увидеть окружающий мир как самостоятельную среду, существующую по собственным законам. Художники предлагают увидеть едва различимые процессы, из которых складывается окружающая реальность: растения, пробивающиеся сквозь бетон, следы памяти, течение времени, отношения тела и среды. В этой перспективе человек оказывается не центром происходящего, а одним из элементов сложной системы взаимосвязей, где жизнь продолжается независимо от человеческого присутствия. Режим работы: вторник — воскресенье с 12:00 до 21:00

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