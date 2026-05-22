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Модные истории Prada: от сумок до дьявола

Дом фарфора, Неглинная улица, 9

Начало:

Завершение:

8300₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Лекция от историка моды Руслана Мигранова. Prada — бренд долгожитель с почти 100-летней историей, который до сих пор задаёт модные тенденции. Ты проследишь путь от маленького магазинчика до всемирно известной марки. В чём секрет успеха Миуччии Прада? Разберёшь самые модные показы и рекламные ролики. Посмотришь на современное, через призму истории моды. Проанализируешь образы созданные для фильмов «Великий Гэтсби», «Отель "Гранд Будапешт"» и ответишь на вопрос почему дьявол носит Prada? Это и многое другое на этой лекции. В стоимость входит: – игристое, чай – небольшой фуршет – фотограф – лекция – сопровождение официанта – подарки

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