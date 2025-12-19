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Modniki week

Модники, улица Маросейка, 9/2с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Пора корпоративов и частных вечеринок officially open! Поэтому на этой неделе «Модники» открыты всего два вечера, успевай ловить моменты! 19.12 // MODNIKI FRIDAY // 22:30 DJ TESLI и всеми любимый REED LORAN, тот самый частый гость, под которого всегда танцуется до последнего. 20.12 // SATURDAY NIGHT // 22:30 За пультом SPICHTHELOVER и DJ MARTA KUZMINA. Настроение субботы, которое все так любят.

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