Как из былины об Алеше и Тугарине получилась былина об Илье и Идолище? Была ли былина про Алешу и Идолище? «Из той ли Индеи богатоей»: былина о Дюке как отражение всей истории русского эпоса, от домонгольского периода до 19 века. Читает Александра Баркова, автор бестселлеров «Славянские мифы: от Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы», «Введение в мифологию» и многих других. Стоимость: за весь курс очно + рассылка аудиозаписей — 2000 рублей. Или оплата на месте по 600 рублей за лекцию. Для записи и оплаты пиши на alwdis@yandex.ru