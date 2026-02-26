Шелковый шепот кимоно. Отточенное движение веера. Застывшая белизна лица. Это не просто картинка из прошлого — это образный ключ доступа в один из самых закрытых артистических миров — мир японских гэйся. Что дороже: тело или мастерство? Их называли куртизанками, но настоящей валютой были стихи, танец и умение очаровать беседой. Тебя ждет разговор — честный гид по миру, где царит армейская дисциплина, а искусство — это воздух, которым дышат. Ты отбросишь мифы и посмотришь на хрупкий мир, который борется за выживание в эпоху телевизионного аниме и айфонов. Встретишься с реальностью. О лекторе: Антон Агеев — переводчик, японист, литератор, художник-каллиграф, участник выставок художественной каллиграфии в России и Японии. В стоимость включены напитки и угощения.