ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Многогранная история гейши

Своё Поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 3000₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Шелковый шепот кимоно. Отточенное движение веера. Застывшая белизна лица. Это не просто картинка из прошлого — это образный ключ доступа в один из самых закрытых артистических миров — мир японских гэйся. Что дороже: тело или мастерство? Их называли куртизанками, но настоящей валютой были стихи, танец и умение очаровать беседой. Тебя ждет разговор — честный гид по миру, где царит армейская дисциплина, а искусство — это воздух, которым дышат. Ты отбросишь мифы и посмотришь на хрупкий мир, который борется за выживание в эпоху телевизионного аниме и айфонов. Встретишься с реальностью. О лекторе: Антон Агеев — переводчик, японист, литератор, художник-каллиграф, участник выставок художественной каллиграфии в России и Японии. В стоимость включены напитки и угощения.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста