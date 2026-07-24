ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

МК по рисованию с вином

лофт Оливка, Измайловское шоссе, 73Жс6

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Самый эстетичный и расслабляющий арт-вечер этого лета. Будешь рисовать, общаться, смеяться и создавать свои маленькие шедевры. Даже если ты держал кисть только в школе — у тебя точно всё получится. Что тебя ждёт: Прохладное вино для вдохновения и лёгкости Вкусные закуски Все необходимые материалы Тёплая, поддерживающая атмосфера девичника и новые приятные знакомства. Домой ты унесёшь не только картину, готовую украсить твой интерьер, но и потрясающее состояние наполненности. Количество мест ограничено, чтобы каждой гостье уделить максимум внимания. Запись в ТГ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста