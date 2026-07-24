Самый эстетичный и расслабляющий арт-вечер этого лета. Будешь рисовать, общаться, смеяться и создавать свои маленькие шедевры. Даже если ты держал кисть только в школе — у тебя точно всё получится. Что тебя ждёт: Прохладное вино для вдохновения и лёгкости Вкусные закуски Все необходимые материалы Тёплая, поддерживающая атмосфера девичника и новые приятные знакомства. Домой ты унесёшь не только картину, готовую украсить твой интерьер, но и потрясающее состояние наполненности. Количество мест ограничено, чтобы каждой гостье уделить максимум внимания. Запись в ТГ