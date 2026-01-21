Писатель Пол Шелдон не помнит сильного снегопада, из-за которого он разбился на своей машине где-то в горах. Он также не помнит, как его нашла и спасла от неминуемой смерти женщина. Все, что он помнит, это лишь то, как он проснулся в доме Энни Вилкс — ярой поклонницы его романов, которая не желает расставаться со своим любимым автором… После просмотра обсудишь кино и поделишься впечатлениями. Регистрация обязательна.