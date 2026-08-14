Круче Джеймса Бонда, смешнее Остина Пауэрса. Вивиан Менд с помощью своих друзей выходит на след крупной аферы, затеянной политическим авантюристом Чиче. Он организовал покушение на жизнь миллионера Говарда Сторна, обвинив в причастности к его смерти большевиков, стоящих у власти в Советской России. Экранизация романов Мариэтты Шагинян. Дебют Барнетта и просто фундаментальная работа Кулешовской школы.