Возраст 16+
Кино
Необычное
Про событие
Круче Джеймса Бонда, смешнее Остина Пауэрса. Вивиан Менд с помощью своих друзей выходит на след крупной аферы, затеянной политическим авантюристом Чиче. Он организовал покушение на жизнь миллионера Говарда Сторна, обвинив в причастности к его смерти большевиков, стоящих у власти в Советской России. Экранизация романов Мариэтты Шагинян. Дебют Барнетта и просто фундаментальная работа Кулешовской школы.
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