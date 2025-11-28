Лекция будет посвящена французскому режиссёру Мишелю Гондри. Он не только снял культовый фильм «Вечное сияние чистого разума», но и долгие годы создавал невероятные клипы для многих музыкантов: и для The White Stripes, и для Daft Punk, и даже для Канье Уэста. А как именно он это делал, какие секреты и приёмы использовал для создания своего неподражаемого стиля — об этом и поговоришь. Организаторы ждут всех любителей музыки, кинематографа и поп-культуры на лекции Sound & Vision.