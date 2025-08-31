В последний день августа Soma станет местом для встречи с хорошими музыкантами. Отличный вечер, чтобы проводить лето в Москве. Торопи встречу, догуливая отпуск и выливая остатки масла для загара. В лайнапе: SHOTA / Mishel A / D’maselle / Sеxstasy