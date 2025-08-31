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Misha Plus One

Soma, Петровский бульвар, 14

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В последний день августа Soma станет местом для встречи с хорошими музыкантами. Отличный вечер, чтобы проводить лето в Москве. Торопи встречу, догуливая отпуск и выливая остатки масла для загара. В лайнапе: SHOTA / Mishel A / D’maselle / Sеxstasy

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