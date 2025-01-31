ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Миша Марвин. Концерт на крыше

Omega Rooftop, Цветной бульвар, 15с1

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 5500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Не пропусти сольный концерт Миши Марвина на панорамной крыше Omega Rooftop! Отличный вечер с одним из самых ярких лириков российской сцены. Миша Марвин, певец и сонграйтер, чьи хиты мгновенно завоёвывают чарты и сердца слушателей, вновь порадует своих поклонников. Его песни, такие как «Французский поцелуй», «Не надо быть сильной» и «Полюбил такую», звучат на лучших радиостанциях страны и собирают сотни миллионов прослушиваний. Каждый его клип — это настоящая сенсация, а коллаборации с именитыми артистами, такими как Ханна, Мот и Тимати, делают его творчество ещё более разнообразным и увлекательным.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста