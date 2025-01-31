Не пропусти сольный концерт Миши Марвина на панорамной крыше Omega Rooftop! Отличный вечер с одним из самых ярких лириков российской сцены. Миша Марвин, певец и сонграйтер, чьи хиты мгновенно завоёвывают чарты и сердца слушателей, вновь порадует своих поклонников. Его песни, такие как «Французский поцелуй», «Не надо быть сильной» и «Полюбил такую», звучат на лучших радиостанциях страны и собирают сотни миллионов прослушиваний. Каждый его клип — это настоящая сенсация, а коллаборации с именитыми артистами, такими как Ханна, Мот и Тимати, делают его творчество ещё более разнообразным и увлекательным.